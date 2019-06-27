سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 04:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس فنزويلا: قبضنا على مجموعة فاشية من الإرهابيين خططت لانقلاب

الخميس، 27 يونيو 2019 03:10 ص
رئيس فنزويلا: قبضنا على مجموعة فاشية من الإرهابيين خططت لانقلاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، إن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب للمعارضة تضمنت خططا لاغتياله هو وشخصيات سياسية كبيرة أخرى وتعيين ضابط سابق بالجيش، مسجون حاليا، رئيسا للبلاد.

 

وأدى انهيار اقتصادي كبير في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية إلى تفاقم سوء التغذية والأمراض مما دفع عدد كبير من السكان للهجرة إلى المكسيك والولايات المتحدة. ولا تزال القوات المسلحة تقف إلى جانب الحزب الاشتراكي الحاكم رغم نداءات زعيم المعارضة خوان جوايدو للجيش بالتوقف عن دعم مادورو.

 

وقال مادورو في بث مسائي "كشفنا وفككنا وقبضنا على مجموعة فاشية من الإرهابيين خططت لانقلاب ضد المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية".

 

وأضاف "بعد تتبع هذه المجموعة من الإرهابيين والفاشيين جرى إلقاء القبض عليهم ووضعهم خلف القضبان بأدلة واضحة".

 

وتضمنت الخطة المزعومة هجوما على مقر جهاز المخابرات (سبين) للإفراج عن الجنرال راؤول بادويل وهو وزير دفاع سابق جرى اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد في عام 2009 بعد إنهاء علاقته مع الحزب الاشتراكي.

 

وقال مادورو إن المخطط شارك فيه جوايدو بالإضافة إلى زعماء سياسيين من تشيلي وكولومبيا والولايات المتحدة.

 

ونفى جوايدو الاتهامات ووصفها بالأكاذيب. ويتهم المنتقدون مادورو باختلاق مؤامرات من أجل إحداث تأثير سياسي يقوم على شهادات بالإكراه لمعتقلين مشتبه بهم.

 

كان جوايدو الذي استند إلى الدستور في يناير كانون الثاني لتولي رئاسة البلاد مؤقتا قد دعا القوات المسلحة في أبريل نيسان إلى انتفاضة ضد مادورو.

 


فنزويلا

مادورو

انقلاب

الارهاب

ارهابيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسؤول فنزويلى: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:34 م

فنزويلا تلغى عروضا عسكرية بعيد الاستقلال.. وتقارير: مادورو يخشى الاحتجاجات

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:01 ص

اتهامات جديدة تلاحق الرئيس الفنزويلى..مركز إسرائيلى : مادورو يتاجر بالذهب النازى المصنوع من حشو الأسنان مأخوذ من اليهود القتلى خلال الهولوكوست..مدير مركز العلاقات الدولية : السبائك أرسلت من ألمانيا إلى إسبانيا

الأحد، 23 يونيو 2019 09:30 م

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب مادورو بالإفراج عن معتقلين سياسيين

السبت، 22 يونيو 2019 07:15 ص

مادورو: زيارة باشيليت لفنزويلا سمحت بالمضى قدما فى مجال حقوق الإنسان

السبت، 22 يونيو 2019 05:33 ص

واشنطن بوست: ترامب فقد صبره واهتمامه بفنزويلا مع بقاء مادورو فى الحكم

الخميس، 20 يونيو 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة