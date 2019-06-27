دعوى تطالب بتغير المسمى المهنى لأعضاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية

كتب أحمد عبد الهادى

أقام وليد عبد اللطيف المحامى ، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتغير المسمى المهنى لأعضاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية من مصمم إلى مهندس تصميم.

واختصمت الدعوى التى حملت الدعوى رقم 51174 لسنة 73 كلًا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الصناعة .

وأكدت الدعوى أن مهنة مصممى الفنون التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجيا هى مهنة هندسية فنية تعمل في مجال هندسة التصميمات الصناعية المحددة بقانون الإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية وتهدف الي التخطيط والتصميم العلمى الابتكاري .

واضافت أن خريج كلية الفنون التطبيقية بما درسه من علوم هندسية وفنية قد يؤهله للعمل كمهندس تصميمات صناعية ، بالإضافة إلى أن هناك خريجى من كليات الفنون التطبيقية يتم قبول عضويتهم بنقابة المهندسين مثل خريجى قسم النسيج وطباعة المنسوجات.