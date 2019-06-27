حزمة مساعدات إماراتية لليمن و24 جريحاً يمنياً إلى الهند لتلقى العلاج

إيمان حنا

ضمن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمنى ، غادر 24 جريحاً يمنياً إلى الهند لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وإطلاق حملة واسعة لإغاثة أهالي تعز والحديدة النازحين إلى محافظة أبين، وتدشين افتتاح مستشفى المظفر بعد ترميمه في تعز، بحس "البيان".

وأكد محمد الشحي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، الذي كان مع الفريق التطوعي التابع للهيئة في وداع الجرحى، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بالجرحى اليمنيين، ويعمل فريق الهلال في اليمن بالتنسيق مع الأشقاء في اليمن على خدمتهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم.. متمنياً لهم ولكل الجرحى الشفاء العاجل والعودة سالمين إلى أسرهم وأهلهم.

كما دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فى تعز افتتاح مستشفى المظفر بعد ترميمه وإعادة تأهيله بدعم من دولة الإمارات بعد توقفه جراء الحريق والتلف الذي تعرض له جراء أحداث المدينة القديمة في مارس الماضي.

من جانبهم أشاد الجرحى بالدعم الإنسانى المقدم للشعب اليمنى من دولة الإمارات ، مؤكدين أنها دائما ما تحرص على رعاية الجرحى بمختلف المجالات.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تكفلت منذ شنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الحرب على اليمن في 2015 بمعالجة الآلاف من الجرحى بمستشفيات دولة الإمارات ومصر والسودان والهند والأردن.