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حبس متهمين بسرقة "توك توك" بالمرج 4 أيام

الخميس، 27 يونيو 2019 03:49 م
حبس متهمين بسرقة "توك توك" بالمرج 4 أيام توك توك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة المرج، بحبس متهمين بسرقة "توك توك"،  بمنطقة المرج، 4 أيام  علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل .ع"، و"سمير. ف"، عاطلين، واعترفا المتهمين بارتكابهم واقعة سرقة "التوك توك".
 
ترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بسرقة "توك توك"، بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة "التوك توك" بهدف بيعه، وأرشدوا عن مكان اختباءه وبإبلاغ المجني عليه،  تعرف علي "التوك توك" الخاص به واتهمهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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