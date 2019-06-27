"تنشيط السياحة" تطلق خطة ترويج للعام المالى الجديد وحملات خاصة بكل سوق

كتبت آمال رسلان

تطلق هيئة تنشيط السياحة، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع بداية شهر يوليو المقبل، الخطة التسويقية للسياحة المصرية للعام 2019/2020، والتى ستعتمد بشكل كبير على تحديث آليات التسويق، والترويج عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والأدوات الرقمية، إلى جانب إقامة شراكات جديدة مع قنوات عالمية مثل CNN، الأمريكية، وتصوير سلسلة أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية بالتعاون مع مجموعة قنوات إيطالية.

وكشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الخطة الجديدة سوف توجه حملات خاصة بكل سوق، تراعى فيها متطلباته واحتياجاته، وسيتم الاعتماد على آليات تسويقية، تتناسب مع كل سوق على حده، وذلك بناء على دراسات تمت على الأسواق المستهدفة.

وأشار يوسف لـ"اليوم السابع"، أن أدوات التسويق والترويج أصبحت متطورة ومتنوعة، منها إنتاج تليفزيوني أو مطبوعات، أو قوافل سياحية، أو معارض دولية، نتواجد فيها أو سوشيال ميديا والمدونين، والخطة الجديدة للترويج سترتكز إلى كل أساليب الدعاية، ولكن الفكرة فى كيفية اختيار الأداة المناسبة لكل سوق، للحديث مع كل سوق بلغته.

وأكد يوسف أن الخطة تم وضعها بالشراكة مع القطاع الخاص، والغرف السياحية وبعض الوزارات ذات الصله منها الطيران المدني والآثار والثقافة، لافتا إلى أن خطة الترويج الجديدة التى ستبدا فى شهر يوليو المقبل ستشهد تكثيف العمل مع القطاع الخاص، موضحا غنه قام بعقد لقاءات مع المتخصصين فى الأسواق المختلفة لسماع وجهة نظرهم فى خطة التنشيط سواء من حيث القوافل السياحية ودعوة المؤثرين او من خلال تنفيذ الحملة الدولية التى تعمل عليها حاليا.