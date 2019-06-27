تجديد حبس قاضى متهم بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة أكتوبر تجديد حبس القاضى المتهم بالرشوة و3 أخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس قاض متهم بتلقى رشوة، 4 أيام و3 آخرين وسطاء على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بطلب وتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وأُلقى القبض على القاضى الذى يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة أمس الأربعاء حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.