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النقض تفصل فى أكثر من 45 ألف طعن مدنى خلال أقل من عامين

الخميس، 27 يونيو 2019 04:22 م
النقض تفصل فى أكثر من 45 ألف طعن مدنى خلال أقل من عامين محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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تسعى محكمة النقض مؤخرا للقضاء على بطء التقاضى وسرعة الفصل فى الطعون بهدف تحقيق العدالة الناجزة ، ووفقا لما كشفه مصدر بالمحكمة لـ "اليوم السابع" ، فإن عدد الطعون التى تم إنجازها على مدار العامين الماضين قدر بـ 45090 طعن.

وقال المصدر إن عدد الطعون التى تم إنجازها من أعضاء النيابة وتم تسليمها للمكتب الفنى بالمحكمة خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 12 مايو 2019 بلغ كالتالى:

الطعون المدنى 27301 طعن.

طعون الإيجارات 5581 طعن.

طعون دوائر العمال 5721 طعن.

الطعون التجارية 6487 طعن.

وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، الثلاثاء الماضى ، ووافقت على جدول أعمالها الذى اشتمل على توزيع العمل الصيفي وعلى ترقية عدد 58 مستشار بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة نقض وعلى اختيار 70 مستشار "أ" من بين مستشارى الإستئناف والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة وذلك بالاقتراع السرى والموافقة على تشكيل لجان الفرز وإعلان النتيجة.

كما استعرض رئيس المكتب الفني إنجازات المحكمة خلال العامين الماضيين واختتم الانعقاد بتوجية الشكر للمستشار مجدى أبو العلا رئيس المحكمة على رئاسته طوال العامين الماضيين.

 

 

 

 


محكمة النقض

الفصل فى الطعون

الطعون المدنية بالنقض

المستشار مجدى أبو العلا

العدالة الناجزة

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