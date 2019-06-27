الشرطة المغربية تلقى القبض على مشتبه بهم بتهم التخطيط لعمليات إرهابية

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

قالت الشرطة المغربية، اليوم الخميس أنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بتهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مواقع فى المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزى للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش، بمخبأين للإرهابيين، أسفرت عن حجز كمية وافرة من مواد كيماوية وكمية أخرى من مسحوق أسود اللون ونشارة الألمنيوم، بالإضافة إلى قنينتين صغيرتين لغاز البوتان، وأقنعة، وأدوات تستعمل في التلحيم، ومصابيح صغيرة وأسلاك كهربائية وكرات حديدية صغيرة ومتوسطة الحجم، يحتمل استعمالها فى صناعة وإعداد مواد متفجرة، وهى المواد التى سيتم إخضاعها للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن البحث الجارى مع العناصر الموقوفة، مكن من كشف ضلوعهم فى التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية بالغة الخطورة كانت تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.