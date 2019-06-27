سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تعلن تدريب 6000 على أعمال مكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد

الخميس، 27 يونيو 2019 11:52 ص
الزراعة تعلن تدريب 6000 على أعمال مكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد سوسة النخيل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال  الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات فى وزارة الزرعة، إن اللجنة  تقوم بتدريب مهندسى مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى من خلال برامج تدريبية متخصصة بالاستعانة بخبراء من مركز البحوث الزراعية كل فى مجاله، مضيفا : أن البرامج  التدريبية  حول طرق مكافحة عدة آفات اقتصادية مثل: سوسة النخيل الحمراء والتوتا أبسليوتا وحشرة الحشد الخريفية، موضحا تدريب أكثر من 6000 متدرب منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، فى التقرير  السنوى الذى تم عرضة على وزارة الزراعة ، أن هناك برامج تدريبية للعاملين بالصوامع ومخازن الغلال واتحاد المصدرين والمجلس التصديرى، مؤكدا: استحداث برامج تدريبية لتدريب الأطباء والمسعفين على علاج حالات التسمم، وبرامج تدريبية لتدريب شرطة المسطحات المائية والبيئية على أساليب مكافحة غش وتهريب المبيدات.

وتابع: " عبد المجيد " أنه  تم تنفيذ برامج تدريب مطبقى المبيدات بغرض إعداد مطبق مبيدات مدرب ومعتمد أسوة بالعالم المتقدم، وتستهدف اللجنة تأهيل وتدريب 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة مما يعطيهم فرص للعمل الحر يحقق لهم دخل شهرى جيد فضلا عن حماية البيئة والصحة العامة والحد من تلوث المحاصيل والمنتجات الزراعية بمتبقيات المبيدات فضلا عن مكافحة الغش والتهريب وأحد الوسائل الجيدة لإيجاد آلية لتتبع المبيدات التى يتم تطبيقها على المحصول بغرض تقليل متبقيات المبيدات فى المحصول.

 


الافات الزراعية

لجنة المبيدات

سوسة النخيل

دودة الحشد

مكافحة الافات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة