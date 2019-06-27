الزراعة تعلن تدريب 6000 على أعمال مكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات فى وزارة الزرعة، إن اللجنة تقوم بتدريب مهندسى مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى من خلال برامج تدريبية متخصصة بالاستعانة بخبراء من مركز البحوث الزراعية كل فى مجاله، مضيفا : أن البرامج التدريبية حول طرق مكافحة عدة آفات اقتصادية مثل: سوسة النخيل الحمراء والتوتا أبسليوتا وحشرة الحشد الخريفية، موضحا تدريب أكثر من 6000 متدرب منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، فى التقرير السنوى الذى تم عرضة على وزارة الزراعة ، أن هناك برامج تدريبية للعاملين بالصوامع ومخازن الغلال واتحاد المصدرين والمجلس التصديرى، مؤكدا: استحداث برامج تدريبية لتدريب الأطباء والمسعفين على علاج حالات التسمم، وبرامج تدريبية لتدريب شرطة المسطحات المائية والبيئية على أساليب مكافحة غش وتهريب المبيدات.

وتابع: " عبد المجيد " أنه تم تنفيذ برامج تدريب مطبقى المبيدات بغرض إعداد مطبق مبيدات مدرب ومعتمد أسوة بالعالم المتقدم، وتستهدف اللجنة تأهيل وتدريب 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة مما يعطيهم فرص للعمل الحر يحقق لهم دخل شهرى جيد فضلا عن حماية البيئة والصحة العامة والحد من تلوث المحاصيل والمنتجات الزراعية بمتبقيات المبيدات فضلا عن مكافحة الغش والتهريب وأحد الوسائل الجيدة لإيجاد آلية لتتبع المبيدات التى يتم تطبيقها على المحصول بغرض تقليل متبقيات المبيدات فى المحصول.