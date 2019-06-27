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الحكومة الموريتانية تعليقا على قطع الانترنت: "عندما تكون القضية أمنية فلا وقت للنظر فى الكماليات"

الخميس، 27 يونيو 2019 10:16 م
الحكومة الموريتانية تعليقا على قطع الانترنت: "عندما تكون القضية أمنية فلا وقت للنظر فى الكماليات" موريتانيا ارشيفية
أ ش أ

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 أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم الأهمية التي توليها بلاده للحفاظ على الأمن.. وعلق الناطق الموريتاني على قطع السلطات خدمة الإنترنت بالبلاد قائلا: "عندما تكون القضية أمنية فلا وقت لدينا في النظر للكماليات".
 
وأضاف الوزير الموريتاني - خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس للتعليق على نتائج اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز - إن "القضايا الأمنية تعود السلطة التقديرية فيها للحكومة، ومادام أمن البلاد من مسؤوليتها فلتترك لها حرية التقدير".
 
وتابع: الجهات الأمنية مهمتها توفير الأمن تحت سقف القانون والحفاظ على السكينة العامة للموريتانيين وممتلكاتهم، وقد نجحت في ذلك.
وردا على بيان منظمة (مراسلون بلا حدود) تطالب فيه السلطات الموريتانية بإعادة خدمة الإنترنت، قال الناطق الموريتاني "لا نتلقى التوجيهات من أحد ولسنا معنيين بـ(مراسلون بلا حدود) أو أي جهة أخرى، وعندما تكون القضية أمنية فلا وقت لدينا في النظر للكماليات..
 
وأردف "أعطينا الحرية ليس لأن هناك جهة خارجية تفرضها علينا، وإنما الشعب الموريتاني ناضل واستحق هذه الحقوق ولا ننتظر من (مراسلون بلا حدود) أو أي جهة أخرى أن توجهنا في هذا الإطار". 
 
واعتقلت موريتانيا مائة أجنبي قالت إنهم شاركوا في عمليات شغب ونهب شهدتها البلاد - هذا الأسبوع - وينتظر أن يتم إبعاد بعضهم وإحالة البعض الآخر إلى المحاكمة. وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن "الوضع تحت السيطرة، وأن كل المشاركين في عمليات النهب والشغب والاجرام سينالون جزائهم".

موريتانيا

محمد ولد محم

خدمة الإنترنت

وزارة الداخلية الموريتانية

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