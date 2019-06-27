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التليفزيون الموريتانى يعرض اعترافات أجانب بالمشاركة فى عمليات شغب بالبلاد

الخميس، 27 يونيو 2019 02:00 ص
التليفزيون الموريتانى يعرض اعترافات أجانب بالمشاركة فى عمليات شغب بالبلاد انتخابات موريتانيا
أ ش أ

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عرض التليفزيون الموريتاني الليلة اعترافات أجانب شاركوا في عمليات نهب وشغب شهدتها موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكر التليفزيون الموريتاني أن المتهمين ينتمون إلى بلدان كوت ديفوار ومالي والسنغال وجامبيا، وطلبوا الصفح.

 

وأفاد مدير عام الشرطة الجنائية فاضيلي ولد الناجي بأن المتهمين تم اعتقالهم بعد قيامهم بأعمال شغب ونهب خلال اليومين الماضين. مشيرا إلى أنهم سيقدمون إلى المحاكمة، مؤكدا أن موريتانيا خط أحمر.

 

وأوضح الناجي أن الاعتقالات شملت بعض الموريتانيين وأنه جار البحث عن بعض الأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب.

 


موريتانيا

السنغال

جامبيا

اعتقال

اعمال شغب

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