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"التضامن" تبدأ إجراء مقابلات اختيار المشاركين فى بعثة حج الجمعيات

الخميس، 27 يونيو 2019 02:00 ص
"التضامن" تبدأ إجراء مقابلات اختيار المشاركين فى بعثة حج الجمعيات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فى إجراء مقابلات للموظفين الراغبين فى المشاركة فى بعثة حج وزارة التضامن هذا العام، حيث تقوم اللجنة المنوطة بمقابلة المرشحين لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية، خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اكدت أنه جرى الحصول على البصمة من جميع أعضاء حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرة حج الجمعيات هذا العام، والبالغ عددهم 12 ألف حاج، وممن تقل أعمارهم عن 80 عامًا، وأن التسجيل كان مجانًا دون أى رسوم.

كما قامت المديريات بإيفاد مندوبين عنها لمكاتب الشركة المنوطة بالتسجيل، على أن يجرى إرسال جوازات السفر الخاصة بحجاج الجمعيات إلى وزارة الداخلية، تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية.


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