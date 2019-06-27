التحفظ على لحوم فاسدة داخل مجزر بأكتوبر وعرضها على لجنة لفحصها

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمدينة 6 أكتوبر، قدر وزن المضبوطات 60 كيلو لحوم بقرى، تم ضبطها بمحل جزارة، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها.

أكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، تورط "سعيد.م"،صاحب محل جزارة بمدينة 6 أكتوبر، بحيازة كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، لبيعها للمواطنين.

وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 60 كيلو من اللحوم البقرى، غير صالحة للاستلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.