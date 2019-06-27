التحفظ على كميات من الأدوات الكهربائية داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على منتجات داخل مصنع غير مرخص لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص "لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية"، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بتصنيع مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية ، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر "جرش بلاستيك ناتج مخلفات القمامة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه، وتم إلقاء القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 500 لفة مواسير بلاستيك خاصة بأسلاك الكهرباء بإجمالى 45000 متر غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "منتج نهائى معد للبيع" - 100 جوال بإجمالى وزن 4 طن "جرش" بلاستيك غير صالحة للإستخدام ناتج عن مخلفات القمامة يستخدم فى التصنيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.