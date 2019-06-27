الرئيسية أخبار عربية البحرين تدعو رعاياها في العاصمة تونس لأخذ الحيطة والحذر الخميس، 27 يونيو 2019 01:16 م انفجارات تونس كتبت: إسراء أحمد فؤاد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء دعت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية المواطنين البحرينيين المتواجدين حاليًا في قلب العاصمة تونس اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة حدوث انفجارين ارهابيين بحسب صحيفة الايام البحرينية. ونشرت البحرين لرعاياها أرقام هواتف للإتصال بها في حالات الطوارئ للتواصل مع سفارة بلدهم. تونس البحرين انفجارين ارهاب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين الخميس، 27 يونيو 2019 01:10 م البوتسوانى جوشوا بوندو حكما لمباراة تونس ومالى بأمم أفريقيا الخميس، 27 يونيو 2019 12:17 م تونس تعلن 26 يونيو يوما للتشجيع على الاستهلاك الوطنى الخميس، 27 يونيو 2019 12:04 م نجم تونس يعد جماهير "نسور قرطاج" بانتفاضة ضد مالى الخميس، 27 يونيو 2019 11:43 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى المزيد من Trending Plus
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