البحرين تدعو رعاياها في العاصمة تونس لأخذ الحيطة والحذر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دعت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية المواطنين البحرينيين المتواجدين حاليًا في قلب العاصمة تونس اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة حدوث انفجارين ارهابيين بحسب صحيفة الايام البحرينية.