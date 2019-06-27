إصابة 18 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب بكركوك شمالى العراق

كتب: محمد جمال

أصيب 18 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب فى حى الخضراء بكركوك شمالى العراق، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

يذكرأن، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الأربعاء، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابى، عمل "مسؤولا للاستخبارات" في محافظة كركوك، شمالي البلاد، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" فى العراق، مساء اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود مكثفة، ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على احد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في "محافظة كركوك".