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أمن الوادي الجديد يضبط سيدة سرقت 120 ألف جنيه من منزل مسن بالخارجة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:36 ص
أمن الوادي الجديد يضبط سيدة سرقت 120 ألف جنيه من منزل مسن بالخارجة حبس
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تمكنت قوة من مباحث الوادي الجديد، من ضبط موظفة باحد القطاعات الحكومية بالمحافظة، سرقت مبلغًا ماليًا من مسكن رجل مسن بواحة الخارجة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط موظفة حكومية بتهمة سرقة منزل بمدينة الخارجة.

بدأت الواقعة ورود بلاغ من "ح. ي " مواليد 1936، 83 سنة، لقسم شرطة الخارجة يفيد اكتشافه سرقة 120 ألف جنيه من مسكنه بمنطقة الحجر المصري بمدينة الخارجة.

تشكلت فرق بحث سرية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقباء مصطفي عبد الباقي، ومصطفي عرفة، معاوني مباحث القسم، تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة

كما جري تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالواقعة، ونجحت التحريات في تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها سيدة تعمل موظفة بقطاع حكومي، استغلت وجود العجوز خارج المنزل لشراء احتياجاته مع معرفتها بأنه يعيش بالمنزل بمفرده، واستولت علي 120 الف جنيه من منزل العجوز.

جري ضبط المتهمة، وتحرير المحضر رقم 3187 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 


حوادث الوادى الجديد

حادث سرقه بالخارجة

مديريه امن الوادى الجديد

قسم شرطة الخارجة

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