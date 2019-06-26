واعظات الأوقاف: الجلالة مدينة عالمية على أرض مصرية

قام اليوم الأربعاء وفد من واعظات وزارة الأوقاف بزيارة مدينة الجلالة والوقوف على المشروعات القومية العملاقة والتي لها عدد من الانعكاسات الإيجابية في حركة الاستثمار والسياحة وخفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .

وكان باستقبالهن اللواء محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية والمدير التنفيذي لمشروع هضبة الجلالة، و اللواء أيمن عادل مدير مصنع الجلالة للرخام ، وخلال الزيارة وجهت الواعظات التحية والشكر لقواتنا المسلحة على هذا الإنجاز والإعجاز الرائع بمدينة الجلالة التى أصبحت مدينة عالمية على أرض مصرية وبأيد مصرية ، وأكدن أن ما رأيناه مدعاة للفخر والانبهار والكرامة.