مركز المصالحة الروسى: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة ، اللواء أليكسي باكين - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية حاولوا يوم 26 يونيو مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بواسطة طائرات مسيرة".

وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين اقتربتا من القاعدة الروسية من جهة الجنوب الغربي".

وأكد رئيس المركز عدم وجود إصابات أو أي أضرار مادية، مضيفا أن القاعدة تعمل وفق النظام الطبيعي.