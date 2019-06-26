مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطلب بفتح تحقيق عن بنجلادش وميانمار

(رويترز)

ذكر بيان من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أنها اتخذت الخطوة التالية نحو فتح تحقيق شامل فى الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلادش.