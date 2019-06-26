مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطلب بفتح تحقيق عن بنجلادش وميانمار

ذكر بيان من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أنها اتخذت الخطوة التالية نحو فتح تحقيق شامل فى الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلادش.
وبعد فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر 2018، قالت المدعية إنها "ستقدم طلبا للحصول على تصريح لفتح تحقيق فى المسألة".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية فقد قررت المحكمة بالفعل أن لديها الاختصاص القضائى للنظر فى جرائم محتملة فى المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة ولأن بنجلادش عضو في المحكمة.
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