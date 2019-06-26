مدحت خليل: 6 ملايين أسرة تأكل عيش من العمل بالتوك توك..ويحل أزمة مواصلات

كتبت هبة السيد

أكد رجل الأعمال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أهمية التوك توك كوسيلة انتقال للمواطنين فى المناطق الريفية والنائية، بالإضافة إلى تشغيل العديد من العمالة، قائلا :" هناك 2 مليون توك توك فى مصر يعمل بكل واحد 3 أفراد، أى أنه يعيل 6 ملايين أسرة من عملهم عليه، وتأكل عيش منه"، مضيفا "كما يحل مشكلة فى نقل المواطنين إلى منازلهم وإذا كانت الحكومة لديها وسيلة انتقال وقدرت توفرها لذلك، فممكن إلغائه، ولكن التوك توك يعمل ذلك حاليا".

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد قررت وقف منح تراخيص إجراء توسعات فى مصانع تجميع وتصنيع التوك توك فى مصر، فى إطار توجهات الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى الشوارع واستبداله بالسيارات 7 راكب والحد من تسييره فى شوارع العاصمة.

وأضاف خليل، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة بشأن التوك توك، سواء خصوصا فيما يتعلق بالموافقة عليه من عدمه، والمناطق يعمل بها، وتحديد الاشتراطات المنطقية لذلك، متابعا إلا أنه حتى الآن ليس هناك سياسة واضحة للحكومة بشأنه، والتوك توك ليس عيبا، وموجود فى كل بلدان شرق آسيا، ويفيد الاقتصاد هناك.

وأعلن مدحت خليل، فى إبريل من العام الماضى، عن بدء تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مركبات النقل الخفيف "التوك توك" و"الفيزبا" من خلال شركة راية للتصنيع المتطور، إحدى الشركات التابعة لراية القابضة، باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه بالتعاون مع شركة "بياجيو" الإيطالية.