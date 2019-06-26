سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"مبنية بنظام القباب لتفادى حرارة الجو".. تفاصيل القرى النموذجية بالوادى الجديد

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:00 ص
"مبنية بنظام القباب لتفادى حرارة الجو".. تفاصيل القرى النموذجية بالوادى الجديد القرى النموذجية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت محافظة الوادى الجديد من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القرى النموذجية بمدينة الخارجة، والتى تضم 3 قرى نموذجية تشمل كل قرية على منازل ريفية مطورة وأراضى زراعية جاهزة للاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتعاون مع جمعيات خيرية وبتمويل من البنوك الحكومية ضمن مبادرة بيتك – مصنعك – غيطك .

وجرى تنفيذ المشروع فى منطقة قرية عزبة طليب شمال مدينة الخارجة وجرى الانتهاء من تنفيذ أول 100 منزل ريفى وجرى طرح 90 منزلا آخر ضمن المرحلة الثانية، حيث يتسلم كل شاب منزل ريفى ملحق به حظيرة ماشية بها 3 رؤوس ماشية وأدوات وملحقات زراعية، كما يتم تسليم كل شاب 5 أفدنة أراض زراعية ضمن مشروع الظهير الزراعى على أن تكون الاولوية لأبناء محافظة الوادى الجديد فى المقام الأول.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" جانبا من إنهاء وتشطيب المنازل الريفية والتى تضمنت إنشاء كل منزل على مساحة 110 متر مربع مكونة من طابق واحد بنظام القباب كطراز معمارى يناسب الطبيعة الصحراوية لتفادى الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وتم طلائها باللون الأبيض ليعكس حرارة الشمس كما تم تجهيز كافة المرافق الحيوية بتلك المنازل لتتناسب مع طبيعة المشروع الزراعى للمنتفعين كما اشتملت القرى علي مجمعات خدمية متكاملة ومنها السوق والمسجد والمدرسة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال وكيل وزارة الاسكان بالوادى الجديد المهندس احمد حسين، إن من الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل سن المتقدم عن 25 عاما ولايزيد عن 50 عاما على أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالوادى الجديد، مؤكدا على أن تقديم الطلبات سيكون بمقر مديرية الإسكان بمدينة الخارجة .

وأضاف حسين، أن إجمالي المبلغ المطلوب للوحدة السكنية 252 ألف جنيه بمقدم 15% بواقع 37 ألفا و796 جنيها ويسدد الباقي علي 10 سنوات بفائدة بنكية وتشمل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية (خمسة أفدنة) 6250 جنيها سنويا بحق انتفاع وفترة سماح عام قبل السداد بزياده 5% سنويا وزراعة 25 % من الأراضي بأشجار النخيل، مؤكدا على أن المستندات المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية بجانب المؤهل الدراسي وقسيمة الزواج  بالإضافة إلى شهادة مواليد الأبناء مرفق بها شهادة من التأمينات بانه غير مؤمن عليه .

وأبدى عدد من شباب الخريجيين اعتراضهم على سداد مقدمات الحجز للمنازل والأراضي الزراعية والتى اعتبروها عبئا على عدد كبير من الراغبين في بداية حياتهم ممن ليس لديهم أى مصدر للدخل مطالبين بعدم سداد مقدمات لحجز تلك الوحدات السكنية والأراضى على أن يتم البدء فى التحصيل بعد استقرار أوضاعهم المعيشية بتلك القرى.

ويقول محمد محسن أحد شباب الخريجيين، إن تلك المشروعات هو جهد رائع من الحكومة ولكن شروط الاستحقاق غالبا ما تكون غير مناسبة لشريحة كبيرة من الشباب حديثي التخرج وليس بحوزتهم أية مدخرات أو أموال تساعدهم في الحصول علي تلك الفرصة التي ستحرمه من الاستفادة بأية مميزات أخرى، وهو ما يستوجب توفير امتيازات تشجع الشباب علي الاستفادة من المشروع حتي لا يتكرر سيناريو قربة حسن فتحي بباريس وقرية جورمشين الجديدة والقرية الخضراء بالمنيرة وجميعها تحمل نفس الفكرةولم بكتب لها النجاح بسبب الشروط الصعبة وظروف اخري لم بتم درايتها جيدا قبل التنفيذ.

 

1 (1)
 

 

1 (2)
 

 

1 (3)
 

 

1 (4)
 

 

1 (5)
 

 

1 (6)
 

 

1 (7)
 

 

1 (8)
 

 

1 (9)
 

 

1 (10)
 

 

1 (11)
 

 

 
 

 

1 (13)
 

 

1 (14)
 

 

1 (15)
 

 

1 (16)
 

 

1 (17)
 

 

1 (18)
 

 

1 (19)
 

 

1 (20)
 

 

1 (21)
 

 

1 (22)
 

 

1 (23)
 
 
 
1 (24)
 

 

1 (25)
 

 


الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

الخارجه

القرية النموذجية بالخارجة

الظهير الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر الطيران لأبناء محافظة الوادى الجديد..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:36 ص

رئيس مركز الفرافرة يناقش مقترحات المجلس التطوعى لتحسين الخدمات

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:33 م

900 شاب وفتاة يشاركون فى برنامج إعداد القيادات المجتمعية بالوادى الجديد

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:30 م

تعرف على خطة "زراعة" الوادى الجديد لمكافحة فئران الحقول

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:21 م

صور.. تعليم الوادى الجديد يدشّن فصول فندقية للعام الدراسى الجديد

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

قبل مواجهة الكونغو.. عوامل تُسهّل مهمة الفراعنة أمام الفهود بأمم أفريقيا.. الفوز على زيمبابوى فى الافتتاح و تصدر أوغندا المجموعة.. تذبذب مستوى حارس مرمى المنافس و ضعف خط الدفاع.. والتاريخ ينحاز لمصر

قبل مواجهة الكونغو.. عوامل تُسهّل مهمة الفراعنة أمام الفهود بأمم أفريقيا.. الفوز على زيمبابوى فى الافتتاح و تصدر أوغندا المجموعة.. تذبذب مستوى حارس مرمى المنافس و ضعف خط الدفاع.. والتاريخ ينحاز لمصر

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة