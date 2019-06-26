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ماكرون يدعو إلى "لفتات صغيرة" لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:25 م
ماكرون يدعو إلى "لفتات صغيرة" لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران ماكرون
طوكيو (رويترز)

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن إيران والقوى العالمية بما فى ذلك الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد طريقة للعودة إلى محادثات تعيد الثقة وتنزع فتيل التصعيد الخطير فى التوتر.

 

وأضاف ماكرون مخاطبا هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه يشارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدفه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية لكنه يختلف أحيانا مع أساليبه.

 

وتابع ماكرون قائلا: "أعتقد أن التصعيد، بفرض عقوبات على عقوبات والاستفزازات والتعزيزات العسكرية، خطير للغاية لأنه قد يشعل المنطقة ويؤدى إلى ردود فعل مبالغ فيها".

 

وذكر أن باريس وواشنطن تريدان التفاوض على اتفاق جديد أكثر صرامة، لكنه أضاف أن هناك حاجة أولا إلى "لفتات صغيرة" لخفض حدة التوتر.

 

 


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