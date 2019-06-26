لاعتراضه على الغش.. بلاغ باعتداء مراقبين وطلاب على زميلهم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، تقرير عن امتحان الثانوية العامة، اليوم الأربعاء ، ومخاطبة لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة، قيام الطالب "ا.س.ا.ع" فى لجنة الاتحاد العربى الحديثة بشرق كفرالشيخ بتقديم شكوى ضد الملاحظين "ا.خ.ع.ا" و "أ.م.ع.ا.س" لتعديهم عليه لاعتراضه على الغش باللجنة فى مادة الكيمياء، وقيام الطلاب أيضا بالاعتداء عليه وسحب الملاحظان ورقة الإجابة منه.

وقال محافظ كفر الشيخ: "تمت مخاطبة لجنة النظام والمراقبة بالاحدجاث التى شهدتها لجان الثانوية العامة منها رصد " قيام الطالبة "ع.ش.ع.ا.ش" بتمزيق ورقة الاسئلة، فى لجنة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بقلين بمادة الكيمياء، وتم عمل محضر إثبات حالة، وقيام الطالب "ع.ة.ف.م.س" بقطع أوراق من كراسة الإجابة، فى لجنة قلين القانوية التجارية بمادة الجغرافيا، وتم عمل محضر اثبات حالة، وتعرض الطالبة "و.ف.ع.ا" في لجنة مدرسة زيان الرفاعى لحالة إغماء، فى مادة الكيمياء، وتم نقلها إلى مستشفى بلطيم المركزى بسيارة إسعاف، وتعرض المراقب "ر.م.م" لحالة إغماء في مدرسة الحامول الرسمية للغات وتم نقله إلى مستشفى الحامول بسيارة الإسعاف وهو الآن فى حالة مستقره، بعد تلقى الإسعافات الأولية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، شكره للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع الإدارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم لجهودهم المبذولة فى توفير الدعم اللوجستى اللازم خلال أعمال امتحانات الثانوية العامة وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.