سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

لاعتراضه على الغش.. بلاغ باعتداء مراقبين وطلاب على زميلهم فى كفر الشيخ

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:36 م
لاعتراضه على الغش.. بلاغ باعتداء مراقبين وطلاب على زميلهم فى كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ والدكتورة بثينة كشك وكيل الوزار
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، تقرير عن امتحان الثانوية العامة، اليوم الأربعاء ، ومخاطبة لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة، قيام الطالب "ا.س.ا.ع" فى لجنة الاتحاد العربى الحديثة بشرق كفرالشيخ بتقديم شكوى ضد الملاحظين "ا.خ.ع.ا" و "أ.م.ع.ا.س" لتعديهم عليه لاعتراضه على الغش باللجنة فى مادة الكيمياء، وقيام الطلاب أيضا بالاعتداء عليه وسحب الملاحظان ورقة الإجابة منه.
 
وقال محافظ كفر الشيخ: "تمت مخاطبة لجنة النظام والمراقبة بالاحدجاث التى شهدتها لجان الثانوية العامة منها رصد " قيام الطالبة "ع.ش.ع.ا.ش" بتمزيق ورقة الاسئلة، فى لجنة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بقلين بمادة الكيمياء، وتم عمل محضر إثبات حالة، وقيام الطالب "ع.ة.ف.م.س" بقطع أوراق من كراسة الإجابة، فى لجنة قلين القانوية التجارية بمادة الجغرافيا، وتم عمل محضر اثبات حالة، وتعرض الطالبة "و.ف.ع.ا" في لجنة مدرسة زيان الرفاعى لحالة إغماء، فى مادة الكيمياء، وتم نقلها إلى مستشفى بلطيم المركزى بسيارة إسعاف، وتعرض المراقب "ر.م.م" لحالة إغماء في مدرسة الحامول الرسمية للغات وتم نقله إلى مستشفى الحامول بسيارة الإسعاف وهو الآن فى حالة مستقره، بعد تلقى الإسعافات الأولية.
 
وقدم محافظ كفرالشيخ، شكره للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع الإدارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم لجهودهم المبذولة فى توفير الدعم اللوجستى اللازم خلال أعمال امتحانات الثانوية العامة وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

ثانوية العامة

غش

ملاحظين

نظام ومراقبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد أول جدارية تجسد طبيعة محافظة كفر الشيخ (فيديو)

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:46 م

إصابة طالبة لسقوط لمبة على درجها وتمزيق ورقتى إجابة بكفر الشيخ

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:58 م

محافظ كفر الشيخ: استثناء مدرسة التربية الخاصة من قيود الارتفاعات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:03 م

فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة أبيوقا بتكلفة 2.1 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:43 م

محافظ كفرالشيخ يفتتح أعمال تجديد العناية المركزة بمستشفى دسوق العام

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة