ضبط 12 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخبزا بمركز كوم حمادة لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.