صور.. محافظ الأقصر يبحث أسباب تأخر المشروعات ويكلف بسرعة إنجاز العمل

الأقصر – أحمد مرعى

طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة تعاون الجهات التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ المشروعات التى يجرى العمل بها، مطالباً بوضع توقيتات زمنية محددة لتسليم المشروعات وسرعة إنجاز العمل بها، محذرا من وضع أية عراقيل تؤدى إلى تأخير تسليم هذه المشروعات.

وجاء ذلك، خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية بالأقصر، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن، ومسئولى شركات وهيئات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء والطرق، والتنمية السياحية بالاقصر، والمستشار القانونى للمحافظة، ومسئولى شركة المقاولون العرب بالأقصر.

ونوقش خلال الإجتماع المطول الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر، أسباب تأخر تسليم بعض المشروعات، وكيفية إزالة المعوقات التى تؤدي إلى عدم إنتظام العمل فى هذه المشاريع، وتلافيها بالشكل الذى يضمن انهاؤها فى وقت، وجيز حتى يشعر بها المواطن، وإستعرض رؤساء المدن عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب مطالبين قيادات الشركة بالأقصر، بوضع جداول زمنية محددة لانهاء هذه المشروعات، والتى منها مشروع الصرف الصحى بمدينة القرنة، ومشروع اصلاح هبوط مطابق الصرف الصحى بمنطقة الزلفى بأرمنت الحيط، وخطة تجديد المراسي السياحية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى بمدن الأقصر، والتى لم يتم الانتهاء منها، فضلا عن الخطط الموضوعة لاستكمال مشروعات الكهرباء والتليفونات عبر تمرير كابلات الكهرباء والتليفونات فى الطرق دون عوائق، وخطة توصيل الغاز الطبيعى لمناطق الحبيل والزناقطة ومنشأة العمارى، ورفع قدرات وكفاءة عدد من محطات المياه بإسنا، وإنشاء محطات جديدة لمواجهة أزمة انقطاع المياه، وضعفها في بعض المناطق.

وعرض قيادات شركة المقاولون العرب، الأسباب التى أدت إلى توقف بعض المشروعات بالمحافظة، وتأخر تسليم بعضها الأخر، والتى منها أسباب لوجيستية وأخرى تتعلق بالإعتمادات المالية، وأعلنوا عن إلتزامهم بمواعيد محددة لانهاء هذه المشروعات.