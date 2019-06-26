صور.. حملات نظافة و تجريف لطريق العجمى لاستقبال المصطافين

الاسكندرية جاكلين منير

قامت الاجهزة التنفيذية بحى العجمى ،باستعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين ، حيث تم تكثيف جهود إدارة الحدائق لرفع كفاءة حدائق الكيلو 21 حيث قامت قافلة العمل اليوم باستكمال أعمال قص النجيل بالجزيرة الوسطى والتنظيف حول السياج الشجيري (الدفلى) وقص هذه الشجيرات وتهذيبها

و قامت الإدارة بإصلاح الموتور المتوقف عن العمل منذ سنوات والمتسبب في ما آلت إليه المسطحات الخضراء من حالة التصحر والتلف ، و ذلك وفقا لتوجيهات اللواء عماد يوسف رئيس الحي بالاهتمام بإدارة الحدائق وتذليله للعقبات التي تواجهها

من جهة أخرى قامت ادارة الطرق بتجريف طريق الكيلو 21 اتجاه العامرية الدراع البحرى و رفع الأتربة بطول الشارع ، كما شن الحى حملة إزالة الإشغالات بميدان الكيلو 21 ووصلة الزراع البحري من قبل إدارة اشغال الطريق ووحدة التدخل السريع فى حضور معاون الإزالة ومدير الأزمات والكوارث

ومد كابل تليفونات ألياف ضوئية بطريق إسكندرية مطروح أمام مدرسة الأورمان بواسطة الشركة المصرية للاتصالات وتم الانتهاء ، وغلق فتحة بالجزيرة الوسطي بطريق إسكندرية مطروح أمام سوق الهانوفيل منعا لإعاقة حركة المرور بواسطة إدارة قسم ثاني الطرق بالحي