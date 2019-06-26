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سيدة فرنسا الأولى تخلع حذائها خلال ورشة عمل على هامش قمة العشرين بطوكيو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:46 م
سيدة فرنسا الأولى تخلع حذائها خلال ورشة عمل على هامش قمة العشرين بطوكيو سيدة فرنسا الأولى وسيدة اليابان الأولى
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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اضطرت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون إلى خلع  حذائها ذو الكعب العالى، مراعاة للتقاليد اليابانية، خلال لقائها آكى آبى زوجة رئيس وزراء اليابان فى طوكيو اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن صحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

وشاركت بريجيت ماكرون (66 عاما)، إلى جانب سيدة اليابان الأولى، في ورشة عمل حول زراعة "البونساى" "الشجر المصغر"، في منطقة "شيكوسو"، حيث بدت سيدة فرنسا الأولى مستمتعة باختبار أنواع جديدة من النباتات والأشجار، وتستمع إلى الشرح من الخبراء.

 

سيدة فرنسا الأولى وسيد اليابان الأولى
سيدة فرنسا الأولى وسيد اليابان الأولى

 

وأشار الصحيفة ،إن بريجيت ماكرون التى خلعت حذاءها خلال ورشة العمل، كما فعلت نظيرتها، بدت مسرورة بالوقت الذى تمضيه في طوكيو على هامش قمة العشرين، حيث من المقررأن تقضى مع زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 4 أيام في اليابان.

سيدة فرنسا الأولى
سيدة فرنسا الأولى

 

جدير بالذكر، أن اليابان تستضيف هذا العام للمرة الأولى قمة العشرين في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو الجاري.

 


فرنسا

اليابان

طوكيو

بريجيت ماكرون

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