سيدة فرنسا الأولى تخلع حذائها خلال ورشة عمل على هامش قمة العشرين بطوكيو

وشاركت بريجيت ماكرون (66 عاما)، إلى جانب سيدة اليابان الأولى، في ورشة عمل حول زراعة "البونساى" "الشجر المصغر"، في منطقة "شيكوسو"، حيث بدت سيدة فرنسا الأولى مستمتعة باختبار أنواع جديدة من النباتات والأشجار، وتستمع إلى الشرح من الخبراء.

وأشار الصحيفة ،إن بريجيت ماكرون التى خلعت حذاءها خلال ورشة العمل، كما فعلت نظيرتها، بدت مسرورة بالوقت الذى تمضيه في طوكيو على هامش قمة العشرين، حيث من المقررأن تقضى مع زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 4 أيام في اليابان.



سيدة فرنسا الأولى

جدير بالذكر، أن اليابان تستضيف هذا العام للمرة الأولى قمة العشرين في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو الجاري.