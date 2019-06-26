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سفر وعودة 1539 مصريا وليبيا و271 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:35 م
سفر وعودة 1539 مصريا وليبيا و271 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1539 مصريا وليبيا و 271  شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1201 إلى الجانب الليبي، بينهم  254مصريا و947 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 338 بينهم 286 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 52 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  118 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 153  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 152 حكما قضائيا، وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و 10 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكمين جنائين، و 65 حكم جزئي و 9 أحكام مستأنفة و66 حكم بغرامات و10 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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