سفر وعودة 1539 مصريا وليبيا و271 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1201 إلى الجانب الليبي، بينهم 254مصريا و947 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 338 بينهم 286 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 52 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 118 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 153 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 152 حكما قضائيا، وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.