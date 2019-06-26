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دراسة: 4 من كل 10 موطفين مستائين من ظروف عملهم فى بلجيكا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:50 ص
دراسة: 4 من كل 10 موطفين مستائين من ظروف عملهم فى بلجيكا شارل ميشيل
كتب: أحمد علوى

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أجرت شركة ستيب ستون المتخصصة فى الموارد البشرية ببلجيكا، دراسة حول ظروف الموظفين ومدى رضائهم على عملهم ورواتبهم، وتبين من خلال الدراسة أن 4 من كل 10 موظفين بالقطاع العالم أو الخاص يعانون من قلة الرواتب ومستائين من ظروف العمل لديهم.

ووفقا للدراسة فإن العاملون فى قطاع التعليم هم الأكثر رضاء عن رواتبهم  بنسبة 72%، يليهم العاملون فى الخدمة العامة بنسبة 67%   ثم الباحثين (66 ٪).

وتقول شركة الموارد البشرية، يبدو ان العاملون فى القطاع العام هم الأكثر ارتياحا من المتوسط "إذا كان أحد التفسيرات المحتملة لهذه الملاحظة هو المقاييس الثابتة، فيمكن التنبؤ بأنه فى القطاع الخاص، هناك مفاوضات ومطالب استباقية لزيادة الرواتب وحقيقة عدم معرفة أجور الزملاء يزيد من شعور عدم اليقين فيما يتعلق الراتب وبالتالى فهم أقل رضا ".

وكشفت الدراسة عن الموظفون البلجيكيون الاقل رضا عن رواتبهم كانوا فى قطاعات هوريكا(الفنادق والمطاعم) بحوالى 47٪ وفى مجالات الترفيه كان (48٪) والاتصالات السلكية واللاسلكية (49٪).

 

 


رواتب الموظفين فى بلجيكا

العمال فى بلجيكا

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