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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالدرب الأحمر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:40 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالدرب الأحمر حشيش-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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قررت نيابة الدرب الأحمر، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش فى دائرة القسم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 1.400 كيلوجرام حشيش، مبلغ مالي 1000 جنيه، وهاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده.
 
 
 

الحشيش

عقوبه الاتجار فى المخدرات

صناعة الحشيش

محكمه جنوب القاهره

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