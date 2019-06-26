جهاز حماية المستهلك: ننسق مع مؤسسات الدولة لحل مشاكل المواطنين

كتب مدحت وهبة

أكد جهاز حماية المستهلك انه يتم التنسيق مع المؤسسات المختلفة والجهات المعنية بالدولة من أجل حل مشاكل المواطنين، كما يتم التواصل مع الجهات المشكو فى حقها من خلال المبادرات التى يطلقها الجهاز من وقت لأخر، بحضور ممثلى هذه الجهات لحل كافة المشاكل .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تجاوب كبير مع خدمة الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 ، من جانب المواطنين، حيث تستقبل هذه الخدمة الشكاوى يوميا، ويتم إحالتها إلى الإدارة المختصة وفقا لنوع الشكوى والتواصل مع الجهات المعنية لحل الشكاوى فى إطار الحفاظ على حقوق المستهلك.