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تعرف على مطار خليج نيوم × 5 معلومات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:08 ص
تعرف على مطار خليج نيوم × 5 معلومات مطار خليج نيوم
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما شمال المملكة.

 

ويرصد اليوم السابع أهم 5 معلومات عن المطار

1- المطار تم ترخيصه كمطار تجاري بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية

2- أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

3- من المقرر أن يقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

4- يأتي إنشاء مطار خليج نيوم تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشيا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

5- وتطل مدينة نيوم على سواحل البحر الأحمر والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة بتكلفة استثمارية تربو على نصف مليار دولار أمريكي وتشغل مساحة 26 ألف كيلو متر مربع وتعد حجر زاوية في رؤية المملكة 2030.


مطار خليج نيوم

السعودية

نيوم

مطار

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