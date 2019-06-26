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تعرف على "خميس مشيط" الشاهد على إجرام الحوثيين بحق السعوديين × 5 معلومات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:50 ص
تعرف على "خميس مشيط" الشاهد على إجرام الحوثيين بحق السعوديين × 5 معلومات خميس مشيط
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية إجرام الحوثيين بعد أن أطلقت مليشياتها طائرة درون مسيرة، وتم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي السعودي.

 

ويرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن الواقعة بـ خميس مشيط

- تعد مدينة خميس مشيط بعسير  جنوب المملكة العربية السعودية

- خميس مشيط  منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين بحسب "واس" السعودية

- استهدفتها المليشيا الحوثية التى تعتمد استهداف المدنيين والمنشآت بحسب المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي

- تمكن أفراد من الدفاع الجوي بقوات التحالف من تدمير الطائرة المسيرة وإسقاطها

- ويأتي اعتراض هذه الطائرة بعد هجوم إرهابي شنه الحوثيون بطائرة مسيرة الأحد الماضي استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.


خميس مشيط

السعودية

الحوثيين

التحالف العربى

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