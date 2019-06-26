تعرف على "خميس مشيط" الشاهد على إجرام الحوثيين بحق السعوديين × 5 معلومات

شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية إجرام الحوثيين بعد أن أطلقت مليشياتها طائرة درون مسيرة، وتم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي السعودي.
ويرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن الواقعة بـ خميس مشيط
- تعد مدينة خميس مشيط بعسير جنوب المملكة العربية السعودية
- خميس مشيط منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين بحسب "واس" السعودية
- استهدفتها المليشيا الحوثية التى تعتمد استهداف المدنيين والمنشآت بحسب المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي
- تمكن أفراد من الدفاع الجوي بقوات التحالف من تدمير الطائرة المسيرة وإسقاطها
- ويأتي اعتراض هذه الطائرة بعد هجوم إرهابي شنه الحوثيون بطائرة مسيرة الأحد الماضي استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.
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