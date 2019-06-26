تعرف على "خميس مشيط" الشاهد على إجرام الحوثيين بحق السعوديين × 5 معلومات

كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

شهدت مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية إجرام الحوثيين بعد أن أطلقت مليشياتها طائرة درون مسيرة، وتم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي السعودي.

ويرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن الواقعة بـ خميس مشيط

- تعد مدينة خميس مشيط بعسير جنوب المملكة العربية السعودية

- خميس مشيط منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين بحسب "واس" السعودية

- استهدفتها المليشيا الحوثية التى تعتمد استهداف المدنيين والمنشآت بحسب المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي

- تمكن أفراد من الدفاع الجوي بقوات التحالف من تدمير الطائرة المسيرة وإسقاطها

- ويأتي اعتراض هذه الطائرة بعد هجوم إرهابي شنه الحوثيون بطائرة مسيرة الأحد الماضي استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.