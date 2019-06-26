تداول أجزاء من امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة بعد دقائق من بدء اللجنة

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق معدودة، أجزاء من اختبار مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2019، حيث ظهرت الصور المتداولة بكود الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية للامتحانات توصل إلى الطالب المسئولين تصوير الأسئلة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.