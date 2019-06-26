بنك مصر يساهم بـ63.5 مليون جنيه لمستشفيات جامعة عين شمس

كتب احمد يعقوب

تم افتتاح مستشفى الأطفال الجديد الدمرداش التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، وتشكل المستشفى أحدث اسهامات بنك مصر للنهوض بالعملية الطبية لخدمة أكثر من 150 ألف طفل سنوياً وذلك من خلال مؤسسته المجتمعية، وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه مصري لتجهيز وحدتي رعاية مركزة للأطفال، ودور لمرضى القسم الداخلي.

كما قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بإنشاء وحدة رعاية مركزة بمستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 10 ملايين جنيه وبالإضافة الى ذلك وحرصاً من المؤسسة على الحفاظ على مستوى أداء الخدمة، فإنها تتولى تكاليف التمريض منذ افتتاح الوحدة وحتى الآن أي بما يعادل حوالي 10 ملايين جنيه مصري.

وكذلك قد ساهمت مؤسسة بنك مصر في تجهيز غرفتي عزل ورعاية متوسطة بوحدة زرع النخاع التابعة لوحدة الأمراض الاكلينيكية والأورام بمستشفى الباطنة بمبلغ 1.5 مليون جنيه، هذا وتساهم المؤسسة حاليا في تجهيز 3 غرف عمليات ورعاية بالدور الرابع لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بالجامعة بمبلغ 23 مليون جنيه، لتصل بذلك حجم مساهمة بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع لمستشفيات جامعة عين شمس نحو 63.5 مليون جنيه.

هذا ويعد بنك مصر رائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها وكذلك باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، ويقوم البنك بالمشاركة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي التنموي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقاً من خلال عدة محاور تنموية أهمها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.

وحاز بنك مصر مؤخراً على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية اشادة بمجهوداته في هذا المجال منها؛ جائزة "أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر لعامي 2018 و2019" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة "أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر 2019" من مجلة إنترناشيونال فاينناس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019" من مجلة جلوبال براندز.