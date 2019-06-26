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النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة هواتف المواطنين بفيصل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:37 م
النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة هواتف المواطنين بفيصل سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط مجهول فى تكوين عصابة لسرقة هواتف المواطنين بمنطقة فيصل، للوقوف على ظروف وملابسات الوقائع التي نفذها.
 
يعمل رجال المباحث على إجراء التحريات للقبض على المتهم، من خلال فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة هواتف.
 
 وذكر أحد ضحايا المتهم، أنه كان يقود دراجة بخارية، وخطف هاتفه أثناء سيره فى الطريق وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من شاب اتهم فيه مجهول بسرقة الهاتف المحمول الخاص به، وذكر في بلاغه أنه أثناء سيره بشارع فيصل، فوجئ بمجهول يقود دراجة بخارية يخطف هاتفه المحمول وفر هاربا.
 
 

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