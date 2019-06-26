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الصوت والضوء بالكرنك تقدم عرضا مجانيا للمصريين والعرب يوم 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:32 م
الصوت والضوء بالكرنك تقدم عرضا مجانيا للمصريين والعرب يوم 30 يونيو معبد الكرنك
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، عن تقديم عرض مجانى بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين، يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجارى بمناسبة العيد السادس لثورة 30/6.
 
وأضاف حاتم الصغير – في بيان صحفي - أن العرض باللغة العربية وسيكون فى تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعة، وأن العرض لكل الفئات والأعمار، وتصل القدرة الاستيعابية للعرض لنحو 1500 شخص.
 
ومن جانبه، أوضح  المستشار سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما، أنه فى إطار المشاركة المجتمعية لشركة مصر للصوت والضوء والسينما، أقامت الشركة عروضاً مجانية بمعابد الكرنك فى عيد الأقصر القومى ويوم اليتيم واليوم العالمى لذوى الإعاقة، وأعياد تحرير سيناء وليلة رأس السنة.

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