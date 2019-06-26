"الرى" تعلن الانتهاء من الأراضى المقرر توزيعها على المتضررين من أهالى النوبة

كتبت أسماء نصار

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى الصالحة للزراعة التى من المقرر توزيعها على المتضررين من أهالى النوبة، كتعويض عن ما لحق بهم من أضرار أثناء تعلية خزان أسوان وبناء السد العالى، وكذلك طباعة الدليل الإرشادى لهذا الأمر من خلال مطابع الهيئة لتوزيعه بمعرفة محافظة أسوان.



كما تم تفعيل مشروع كارت الفلاح وهى آلية تضمن للفلاح المصرى الحصول على مستلزمات الإنتاج دون وجود وسطاء، وذلك بنظام رقمى إلى بعد أن كان ورقيا حيث يتم العمل من خلال لجنة تضم وزارات وجهات مختلفة (الزراعة - الاتصالات - الإنتاج الحربى بالإضافة لهيئة المساحة)، وجارى الانتهاء من بيانات محافظتى الغربية وبور سعيد كمرحلة أولى.



كما قامت الهيئة بحصر أراضى طرح النهر وهى من أراضى الدولة ذات الخصوبة العالية وهى من الموضوعات التى توليها الدولة اهتماما بالغًا، وانتهت الهيئة من عمل 1270 خريطة لحصر هذه الأراضى التى تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.



وفى إطار التعاون مع وزارة الأوقاف للاستفادة من خبرات هيئة المساحة ووزارة الاتصالات تم الاتفاق على إنشاء قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية (G.I.S) فى عمل مركز نظم معلومات مركزى وسيتم إعداده خلال الشهر القادم .



كما تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لـ110 مدن وحوالى 10100 قرية وكفر ونجع وجارى العمل حاليا فى المرحلة الثالثة فى مشروع الحيز العمرانى وهو مشروع تنفذه هيئة المساحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وذلك لتثبيت العلامات المساحية لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع .







كما قامت الهيئة من خلال التنسيق مع محافظ الأقصر الانتهاء من إجراءات صرف تعويضات المتضررين "نجع أبو عصبة" لهدم منازلهم الواقعة فى مسار مشروع توسعة طريق الكباش حيث تمت مراجعة وتوقيع عدد 82 عقدا تمهيدا لصرف التعويضات للأهالي.







كما تضمن التقرير بعض البيانات عن أعمال الهيئة خلال الفترة السابقة ومنها قيام الهيئة بالمشاركة فى الاجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، وكذا الرفع المساحى والتقدير المالى العادل والمناسب (التثمين ) لأراضى النفع العام للمحاور والطرق المرورية مثل محاور سمالوط والدائرى الأوسطى ومحور 30 يونيو وشبرا بنها الحر الدائرى الإقليمي.



وتم تدريب العاملين بالهيئة ورفع مستواهم الفنى فى مجال العمل المساحى من خلال عقد دورات مجانية صيفية لطلاب الجامعات والمعاهد التى لها علاقة بالڜأن المساحى كمشاركة مجتمعية لأبنائنا الطلاب .



وفى مجال التعاون الدولى تقوم الهيئة حاليًا بالتنسيق مع الجانب الهولندى (المدير التنفيذى للمساحة بهولندا) لعقد ورشة عمل الشهر القادم للاستفادة من خبراتهم فى مجال الكاداستر والسجل العينى وذلك لدراسة المعوقات ومحاولة الاستفادة من دعمهم المالى والإدارى لمواجهة التحديات المستقبلية .





جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة دور هام وفعال فى لجنة إستراد أرضى الدولة وكذا أعمال التقنين من خلال الرفع المساحى لتلك الأراضى بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية.