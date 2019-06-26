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الرئيس السيسي يغادر إلى اليابان للمشاركة بقمة العشرين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:13 م
الرئيس السيسي يغادر إلى اليابان للمشاركة بقمة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى اليابان في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة فى قمة العشرين التي تستضيفها اليابان.
 
وأكد ماساكي سوكي، سفير اليابان بالقاهرة إن قمة مجموعة العشرين تناقش التجارة والاقتصاد الرقمي والابتكار، وعلى هامشها من المتوقع عقد الكثير من اللقاءات متعددة الأطراف والثنائية، خاصة لزعماء الصين وأمريكا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
 
وقال السفير الياباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر السفارة اليابانية بالقاهرة منذ عدة أيام، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة مهمة، بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقي يمثل 50 دولة أفريقية، وسيساهم فى إيصال الصوت الأفريقى عبر هذه القمة. 
 
وأضاف ماساكي سوكي ان المشاركة المصرية في قمة العشرين، يمكن لمصر أن تقدم نموذجا مهما في مجال التعليم والموارد البشرية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ولمصر وجهة نظرها وتجربتها في هذا الصدد.
 
وقال سفير اليابان بالقاهرة إنه بالنسبة للمشاركة الصينية فإنه لأول مرة سيزور رئيس الصين اليابان، وقال إن هذا المحفل مهم جدا لبحث سبل تعزيز حرية التجارة العالمية.

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