التنمية المحلية: الرئيس يتابع تنفيذ منظومة المخلفات بالمحافظات لإحداث نقلة بالنظافة

عقدت وزارة التنمية المحلية، لقاءا مع إحدى شركات تدوير المخلفات الصلبة ، فى إطار الإستعداد لدخول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حيز التنفيذ، حيث إن الشركة متعاقدة مع محافظة القاهرة منذ عام 2004 للتخلص من المخلفات البلدية من المنطقة الجنوبية وسينتهى العقد فى نوفمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه مسئولى الشركة قدموا العرض المالى والفنى لخطة توسعها فى تقديم خدمات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة للمناطق الشمالية والشرقية والغربية لمحافظة القاهرة وكمية المخلفات المستخرجة من المناطق الثلاث.

كما تم استعراض الاحتياجات الفنية لمشروعات المعالجة والمشروعات المطلوبة للمحافظة والاحتياجات المالية والتعاقدية .

وأكدت الوزارة سعيها والوزارات المعنية للوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء ، لإحداث نقلة حضارية كبيرة في الشارع المصري خلال فترة قصيرة.



كما أكدت على أن حل مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى، حيث يتابع الرئيس كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتنفيذ منظومة المخلفات بالمحافظات وإحداث نقلة كبيرة فى مستوى النظافة بالقاهرة خلال عام.



وشددت الوزارة على أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات لإنجاح المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة وضمان استدامتها، مؤكدة دعمها لأى مبادرات مجتمعية خاصة التي يقوم بها الشباب للمساعدة في حل مشكلة القمامة بالمحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تسعى إلي رفع معدلات نظافة شوارع المحافظات خاصة فى الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فيما يخص مشكلة القمامة في وقت سريع.