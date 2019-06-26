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التموين تعلن تشغيل المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى بعد الانتهاء من المعاينات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:16 م
التموين تعلن تشغيل المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى بعد الانتهاء من المعاينات سلع تموينية - صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية  لتشغيل المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع والتأكد من أنها مطابقة للشروط وأنها وفقا للاحتياجات المطلوبة لكل منطقة، على أن تقوم  الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم  والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بتشكيل لجنة مشكلة من الشركات المعنية ومديريات التموين بمعاينة منافذ  المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى والتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها إلى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية للبدء فى افتتاح المنافذ بالمرحلة الثالثة بالتوازى أيضا مع افتتاح بعض المنافذ المتبقية من المرحلة الثانية للمشروع، حيث سيتم معاينة كافة الطلبات الواردة للشركات سواء تقع فى مناطق الاحتياجات أو لا تقع فى نطاق الاحتياجات وسيتم الموافقة النهائية من وزارة التموين على المنافذ الموافقة للشروط وكذلك طبقا لاحتياجات كل منطقة.


التموين

مشروع جمعيتى

معاينات مشروع جمعيتى

المحافظات

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