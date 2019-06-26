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"إنت أقوى من المخدرات " تصل محافظة قنا وتنظم مؤتمرا جماهيريا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:26 م
"إنت أقوى من المخدرات " تصل محافظة قنا وتنظم مؤتمرا جماهيريا مؤتمر التوعية بالمفاهيم المغلوطة عن المخدرات فى قنا
قنا - وائل محمد

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استضافت محافظة قنا مؤتمر التوعية بالمفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الشباب تحت شعار " إنت أقوى من المخدرات " بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شحاته ممثل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وعدد كبير من الشباب والفتيات.
 
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وقال الهجان خلال كلمته فى المؤتمر" أن مشكلة إدمان المخدرات، تمثل أهم القضايا التي تواجة المجتمع المصرى، ولا تقل أهمية عن قضية مكافحة الإرهاب لكونها تعوق فرص التنمية، وتهدد السلم الاجتماعى، نظراً لإرتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة، وحوادث الطرق وتأثيرها على خفض معدلات الانتاج.
 
وأكد المحافظ علي أهمية زيادة حملات التوعية بمخاطر المخدرات بين الشباب، وتوجيههم لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرا الي أن قضية الإدمان من القضايا الحيوية، التي لابد من التصدي لها بصورة صحيحة، وأن علاجها يساهم في تقدم المجتمع لخطوات كبيرة .
 
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وأوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من خلال منظومة متكاملة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا،  تم التعاون والتنسيق مع المحافظة وصندوق مكافحة الأدمان لنشرالوعى بين المواطنين، عن مدى خطورة الإدمان، بعمل ندوات توعية وبرامج وقائية بالمدارس، ومراكز الشباب ومقارالجمعيات الأهلية، من خلال 19 نادى ثقافى واجتماعى، و6 مكاتب توجية أسرى بمختلف مراكز وقرى محافظة قنا.

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وأضاف الدكتور محمد شحاته ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المؤتمريأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهدف المؤتمر الى تعريف الأدمان، وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الكثير من الفئات عن المواد المخدرة، التي تعد من أهم أسباب التعاطي، والتعريف بكيفية اجراء تحاليل المخدرات على العاملين بالجهات الحكومية، وفى سرية تامة من خلال رقم الخط الساخن لعلاج الأدمان بالمجان 16023.

وأضاف الدكتور محمد شحاته ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المؤتمريأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهدف المؤتمر الى تعريف الأدمان، وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الكثير من الفئات عن المواد المخدرة، التى تعد من أهم أسباب التعاطى، والتعريف بكيفية اجراء تحاليل المخدرات على العاملين بالجهات الحكومية، وفى سرية تامة من خلال رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان بالمجان 16023.


محافظة قنا

انتا اقوى من المخدرات

حملة

الشباب والادمان

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