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هانى عازر لـ" اليوم السابع": "أقول للشباب أفخروا ببلدكم مصر تشهد إنجازات عظيمة"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:20 م
هانى عازر لـ" اليوم السابع": "أقول للشباب أفخروا ببلدكم مصر تشهد إنجازات عظيمة" هانى عازر ومحررة اليوم السابع
رسالة برلين - هند مختار

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قال المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي ، من برلين عقب تكريمه من الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بإحتفالية أقامتها السفارة المصرية ببرلين ، أنه فخور  كمصرى من الإنبهار الذى يراه على وجه المسئولين الألمان  خلال وجود الوفد المصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء.

وأضاف عازر ،  فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "  قائلا" أريد أن أوجه رسالة للشباب المصرى بأن يفخروا ببلدهم وحضارتهم وبلاش عقدة الخواجة المصريين لو شغلوا دماغهم يقدروا يوصلوا لأى مكان فى العالم ، وما تشهده مصر حاليا من نهضة فى المشروعات القومية شئ مشرف وعظيم  .

وحول تكريم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء له ، قال " سعيد بهذا التكريم وسعيد أكثر بوجود الوفد المصرى فى ألمانيا".

هانى عازر ومحررة اليوم السابع
هانى عازر ومحررة اليوم السابع

 


هانى عازر

المانيا

المنتدى الاقتصادى العربى الالمانى

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