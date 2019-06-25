هانى عازر لـ" اليوم السابع": "أقول للشباب أفخروا ببلدكم مصر تشهد إنجازات عظيمة"

رسالة برلين - هند مختار

قال المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي ، من برلين عقب تكريمه من الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بإحتفالية أقامتها السفارة المصرية ببرلين ، أنه فخور كمصرى من الإنبهار الذى يراه على وجه المسئولين الألمان خلال وجود الوفد المصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء.

وأضاف عازر ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " قائلا" أريد أن أوجه رسالة للشباب المصرى بأن يفخروا ببلدهم وحضارتهم وبلاش عقدة الخواجة المصريين لو شغلوا دماغهم يقدروا يوصلوا لأى مكان فى العالم ، وما تشهده مصر حاليا من نهضة فى المشروعات القومية شئ مشرف وعظيم .

وحول تكريم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء له ، قال " سعيد بهذا التكريم وسعيد أكثر بوجود الوفد المصرى فى ألمانيا".