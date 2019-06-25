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مقتل 5 عناصر من تنظيم القاعدة فى غارات أمريكية بمحافظة البيضاء اليمنية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:03 ص
مقتل 5 عناصر من تنظيم القاعدة فى غارات أمريكية بمحافظة البيضاء اليمنية غارة جوية _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

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لقى 5 عناصر من تنظيم القاعدة مصرعهم، جراء غارات لطائرة دون طيار "مسيرة"، فى مديرية ذى ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن: "طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية، نفذت ثلاث غارات على عناصر التنظيم أثناء تواجدهم فى إحدى تلال عزلة الجماجم بمنطقة طياب بمديرية ذى ناعم ، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 عناصر هم، الخضر الطيابي، عبدالرحمن الطيابي، سالم الوحيشي، على عبده الوحيشي، وشخص خامس يدعى الملاحي.

وأشارت المصادر إلى أن الخضر الطيابى يعد من أبرز عناصر التنظيم الإرهابى فى منطقة طياب.

 


تنظيم القاعدة

غارات أمريكية

محافظة البيضاء اليمنية

اليمن

أخبار اليمن

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