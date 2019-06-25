مقتل 5 عناصر من تنظيم القاعدة فى غارات أمريكية بمحافظة البيضاء اليمنية

لقى 5 عناصر من تنظيم القاعدة مصرعهم، جراء غارات لطائرة دون طيار "مسيرة"، فى مديرية ذى ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن: "طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية، نفذت ثلاث غارات على عناصر التنظيم أثناء تواجدهم فى إحدى تلال عزلة الجماجم بمنطقة طياب بمديرية ذى ناعم ، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 عناصر هم، الخضر الطيابي، عبدالرحمن الطيابي، سالم الوحيشي، على عبده الوحيشي، وشخص خامس يدعى الملاحي.
وأشارت المصادر إلى أن الخضر الطيابى يعد من أبرز عناصر التنظيم الإرهابى فى منطقة طياب.
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