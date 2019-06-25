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مصطفى مدبولى يكرم اليوم هانى عازر باحتفالية السفارة المصرية فى برلين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:47 ص
مصطفى مدبولى يكرم اليوم هانى عازر باحتفالية السفارة المصرية فى برلين رئيس الوزراء فى المانيا
رسالة برلين - هند مختار

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تنظم السفارة المصرية فى برلين، حفلا مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
 
ويسلم رئيس الوزراء خلال الحفل، درع مجلس الوزراء، للمهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الإنفاق العالمى.
 
كان رئيس الوزراء، قد بدأ زيارة رسمية لألمانيا منذ أول أمس، زار خلالها مدينة شتوتجارت وشركتى مرسيدس وبوش، ومن المقرر أن يشارك بالمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.
 
تأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام، كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون، وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.
 
 

 


هانى عازر

مجلس الوزراء

مصر والمانيا

المنتدى الاقتصادى العربى الالمانى

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