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ويتبقى 28 مليار...

مسئول بـ "التخطيط": تسوية 15مليار جنيه من مديونية السكة الحديد لبنك الاستثمار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:18 م
مسئول بـ "التخطيط": تسوية 15مليار جنيه من مديونية السكة الحديد لبنك الاستثمار السكك الحديدية
كتبت- هبة حسام

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أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط، أن الحكومة تسعى لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، لبنك الاستثمار القومى، لافتا إلى انه تم تسوية 15 مليار جنيه من مديونيات الهيئة  ويتبقى عليها 28 مليار جنيه أخرى، سيتم تسويتها لاحقا.
 
وفى سياق آخر، قال المصدر فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإصلاح الإداري فى مصر، إن مجلس إدارة صندوق  مصر السيادى سيعقد قريبا اجتماع لتعيين مستشار قانونى وآخر مالى ووضع اللوائح الإجرائية والفنية والإدارية، موضحا أنه تم تحديد 12 من الأصول غير المستغلة للدولة وسيتم ضمها للصندوق.
 
وأضاف، أن بعض تلك الأصول آلت لبنك الاستثمار القومى نتيجة تسوية مديونيات، لافتا  إلى أن المجموعات المالية والقانونية التى سيتم تحديدها فى الاجتماعين المقبلين لمجلس إدارة الصندوق ستعمل على الانتهاء من هذا الملف.
 
وتابع المصدر قائلا : "مشكلة الأصول إنها بدون سند ملكية،  وأن تحديد هويتها وملكيتها واستخراج سند يستغرق الكثير من الوقت"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان المدير التنفيذى للصندوق السيادى، حيث أنه حتى الآن تم الاستقرار على 3 مصريين.

السكة الحديد

بنك الاستثمار القومى

وزارة التخطيط

صندوق مصر السيادى

مؤتمر الإصلاح الإداري

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