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قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:36 ص
قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور انقطاع المياه - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيه الجاري، لمدة 3 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة قها

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