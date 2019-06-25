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فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:29 ص
فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو الشركات والكيانات الاقتصادية الإخوانية، التى تم استهدافها من قبل الأجهزة الأمنية، ويديرهم بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حجم الجهود الأمنية التى تبذل لقطع أيدى كل من تحاول المساس بأمن مصر والمصريين.
 
 
 تقدر حجم الاستثمارات فى تللك المؤسسات الإخوانية ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.. جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية.
 
وتحفظت الأجهزة الامنية علي الشركات والكيانات الاقتصادية لتمويلها الجماعات الارهابية في مصر والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة في ذكرى 30 يونيو المقبل
 
 
كان الأمن الوطنى قد ألقى القبض على 8 كوادر إرهابية خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.
 
والمقبوض عليهم هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".
 
 

الاخوان

30 يونيو

زياد العليمي

خلية اخوانية

اعمال تخريببية

استهداف مؤسسات الدولة

تخريب الاقتصاد

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

تسلم الايادى

تسلم الايادى ياوحوش ويا خير أجناد الأرض

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