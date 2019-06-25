فيديو.. رئيس الوزراء يشهد السلام الوطنى المصرى من كورال أطفال ألمانى

رسالة برلين - هند مختار

شاهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عرضا فنيا من كورال أطفال ألمانى، للنشيد الوطنى المصرى وأغنية أنا المصرى، بجانب السلام الوطنى الألمانى.

وسلم رئيس الوزراء خلال الحفل، درع مجلس الوزراء، للمهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى تكريما له .

وبدأ رئيس الوزراء زيارة رسمية لألمانية منذ أول أمس، زار خلالها مدينة شتوتجارت وشركتى مرسيدس وبوش، ومن المقرر أن يشارك بالمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.

وتأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.